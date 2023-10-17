Конгрессмены США требуют от Байдена санкций против Ирана

Группа из 113 конгрессменов как от Республиканской, так и от Демократической партий требуют от администрации президента США Джо Байдена ввести санкции против Ирана за его роль в поддержке террористической группировки ХАМАС после жестокого нападения на Израиль.﻿ Об этом говорится в письме американских законодателей, которое есть в распоряжении CNN, сообщает Европейская правда.

В письме, которое подписали 63 демократа и 50 республиканцев, Байдена призывают "принять все необходимые меры, чтобы перекрыть иранские источники финансирования".

"Это включает максимальное применение всех санкций США, а также принятие всех возможных мер для прекращения торговли нефтью Ирана с Китаем, которая сейчас приносит 150 миллионов долларов США в день" , – говорится в письме.

В нем отмечается, что 18 октября истекает срок действия санкций ООН в соответствии с условиями так называемого "ядерного соглашения".

"Этого нельзя допустить. Мы призываем вашу администрацию работать с нашими европейскими союзниками, чтобы немедленно ввести санкции против Ирана в Совете безопасности ООН" , – отмечают авторы документа.

Американские конгрессмены также призывают оказать давление на Катар и Турцию, чтобы они прекратили поддерживать ХАМАС.