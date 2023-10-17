СБУ сообщила о новом подозрении главарю "ЛНР" Пасечнику

Украинские правоохранители сообщили о новом подозрении главарю террористов "ЛНР" Леониду Пасечнику из-за "выборов" на оккупированной части Луганской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В январе-мае 2023 года он подписал ряд так называемых "законов" и "указов" по организации и проведению в "ЛНР" выборов в так называемый "Народный совет" и представительные органы "муниципальных образований".

На основании этих юридически ничтожных "правовых актов" в области был организован процесс подготовки к незаконным выборам, которые оккупанты провели в сентябре 2023 года в соответствии с законодательством РФ и так называемых "ЛНР".

Отметим, 23 сентября, по представлению российского диктатора Владимира Путина и по собственному согласию, Пасечник был добровольно избран "Народным советом" на должность "главы ЛНР". Он принес присягу на верность "народу ЛНР", конституции РФ, "конституции ЛНР" и официально вступил в должность "главы ЛНР".

"Умышленные противоправные действия, совершенные оккупационным чиновником, были направлены на создание условий для аннексии российским агрессором части территории Украины" , — сообщили в СБУ.

СБУ сообщила Пасечнику о подозрении в участии в организации и проведении незаконных выборов и в добровольном избрании в незаконный орган власти на временно оккупированной территории.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества. Поскольку правонарушитель скрывается на временно оккупированной территории, он объявлен в розыск.

Напомним, Леонид Иванович Пасечник — бывший украинский военный деятель, сотрудник СБУ (1993-2013), полковник СБУ, коллаборант. Главарь террористической группировки "Луганская народная республика" с ноября 2017 года, второй после Игоря Плотницкого.