В ООН назвали сумму ущерба, нанесенного Украине в результате подрыва Каховской ГЭС

Разрушение плотины Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб на сумму почти $14 миллиардов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в новом отчете, представленном правительством Украины и Организацией Объединенных Наций.

Прорыв плотины Каховской ГЭС затопил 620 квадратных километров территории в четырех областях — Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской, что повлияло на 100 тысяч жителей.

Разрушены жилье, инфраструктура, окружающая среда и культурные объекты.

Кроме того, подрыв создал проблему с доступом к электричеству и питьевой воде, усложнил орошение сельскохозяйственных угодий и работу речного транспорта на юге Украины.

По оценкам отчета, общие потребности в восстановлении составляют $5,04 миллиарда, из которых $1,82 миллиарда потребуются в ближайшей/краткосрочной перспективе.

Как сообщалось, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство введет запрет на передачу в собственность, пользование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища — такие ограничения будут действовать в течение 15 лет.