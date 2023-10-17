В ООН назвали сумму ущерба, нанесенного Украине в результате подрыва Каховской ГЭС
Разрушение плотины Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб на сумму почти $14 миллиардов, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в новом отчете, представленном правительством Украины и Организацией Объединенных Наций.
Прорыв плотины Каховской ГЭС затопил 620 квадратных километров территории в четырех областях — Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской, что повлияло на 100 тысяч жителей.
Разрушены жилье, инфраструктура, окружающая среда и культурные объекты.
Кроме того, подрыв создал проблему с доступом к электричеству и питьевой воде, усложнил орошение сельскохозяйственных угодий и работу речного транспорта на юге Украины.
По оценкам отчета, общие потребности в восстановлении составляют $5,04 миллиарда, из которых $1,82 миллиарда потребуются в ближайшей/краткосрочной перспективе.
Как сообщалось, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС.
Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство введет запрет на передачу в собственность, пользование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища — такие ограничения будут действовать в течение 15 лет.