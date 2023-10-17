Конфликт на Ближнем Востоке: Шольц прилетел в Израиль с визитом солидарности

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл 17 октября в Израиль с визитом солидарности, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

Самолет главы германского правительства приземлился в Тель-Авиве днем 17 октября. Издание пишет, что он – первый глава иностранного правительства, посетивший Израиль после нападения боевиков ХАМАС на юг страны 7 октября.

В программе визита – встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и родственниками немецких заложников, захваченных террористами. По данным журналистов, затем Шольц отправится в Египет для участия в переговорах по урегулированию на Ближнем Востоке. В статье говорится, что Каир "играет главную роль в регулировании эскалации между ХАМАС, администрацией сектора Газа и Израилем".

Как сообщалось, президент США Джо Байден в среду посетит Израиль, чтобы выразить солидарность с народом страны после атак боевиков ХАМАС.