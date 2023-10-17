Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты и заявил, что дальнобойные "атакамсы себя показали", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

"Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно - "атакамсы" себя показали".

Что предшествовало: Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS, и Силы обороны Украины уже использовали их для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.