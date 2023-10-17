Bloomberg обновил список самых богатых людей мира
Bloomberg обновил индекс миллиардеров мира по состоянию на октябрь 2023 года, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится на официальном сайте Bloomberg.
На первом месте остался американский миллиардер Илон Маск, а на второе место попал основатель Amazon Джефф Безос, обойдя руководителя группы по производству предметов роскоши LVMH Бернара Арно.
С начала 2023 года состояние Безоса выросло на $49,3 миллиарда и составляет $156 миллиардов. В то же время Арно за год потерял $6,95 миллиарда — теперь его состояние оценивается на уровне $155 миллиардов. Акции Amazon выросли в цене, в то время как LVMH, напротив, упали.
Илон Маск за год увеличил состояние на $96,8 миллиарда и теперь имеет $234 миллиарда.
Отметим, в апреле 2023 года издание Forbes в своем ежегодном списке миллиардеров мира отметило, что около половины миллиардеров обеднели за год. Однако там первое место завоевал Бернар Арно, сдвинув Илона Маска.
В прошлом октябре Bloomberg подсчитал, что состояние генерального директора компании Meta Марка Цукерберга уменьшилось на $100 миллиардов за 13 месяцев — это было наибольшее падение состояния среди мировых миллиардеров.
Рейтинги Forbes и Bloomberg обновляются в реальном времени на основе стоимости акций крупнейших компаний.