Генштаб: Российские войска вели безуспешные атаки на 6 направлениях

За прошедшие сутки оккупантская армия вела атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 17 октября.

В сутки на фронте было 56 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 7 атак у Надежды Луганской области.

Также отразили атаки на Бахмутском направлении в районе Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки и южнее Тонецкого Донецкой области. Силы обороны отразили здесь 5 атак врага.

Враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении. Украинские воины отразили здесь 17 атак врага.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районе западнее Роботиного Запорожской области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника".