В России больше половины инвалидов войны в Украине остались без конечностей

Более половины российских военных, которые стали инвалидами на войне в Украине, лишились конечностей, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил заместитель министра труда России Алексей Вовченко со ссылкой на ВВС.

"Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это действительно такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией, конечно, нет. Потому что основные причины для основного количества инвалидов, связанных с ампутации конечностей, это диабет, это старческие нарушения, это сосудистые отклонения, это люди в возрасте… Здесь, конечно, это молодой возраст" , – сказал Вовченко, выступая в Совете Федерации (верхней палате парламента РФ).

Точное число военных с инвалидностью не уточняется. По оценкам Вовченко, 20% военным ампутировали руки, а 80% — ноги.

В конце июня Минобороны России прогнозировало, что около 30% российских военных станут людьми с инвалидностью, и им понадобится высокотехнологичное лечение, в частности протезирование.