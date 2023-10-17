Число погибших граждан Украины в Израиле выросло до 13 - Зеленская

Первая леди Елена Зеленская в разговоре с первой леди Израиля Михаль Герцог сообщила, что на 17 октября подтверждена гибель 13 граждан Украины в Израиле, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение от Офиса президента.

"Мы чувствуем вашу боль, боль каждой семьи в Израиле. Украинцы во всех уголках нашего государства выражают поддержку народу Израиля, и я хочу донести это до вас. Наши военные записали видео в поддержку израильского народа. Эти и многие другие проявления солидарности подтверждают, насколько наши народы близки и в радости, и в горе" - сказала Зеленская.



Зеленская отметила, что идентификация тел продолжается, данные меняются каждый день. Известно о раненом мальчике, мать которого погибла от рук террористов. Ребенку оказывается медицинская и психологическая помощь.

Также эвакуированы 436 украинских граждан.