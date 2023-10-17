Харьковские следователи завершили идентификацию тел после удара по Грозе

Харьковские следователи закончили идентификацию тел погибших после российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Общее число погибших не изменилось после идентификации тел. Российский Искандер М убил 59 гражданских граждан. 5 пострадавших с ранениями находятся в больнице. Их состояние стабильное.

Близкие и знакомые погибших по состоянию на 17 октября забрали 49 тел.

По словам заместителя начальника отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Харьковской области Александра Кобылева, следователи и криминалисты с 5 октября круглосуточно работали над тем, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

"Сегодня следователи работают в морге, где производится выдача тел и их фрагментов, которые на начальном этапе расследования не были идентифицированы. В настоящее время они идентифицированы и мы можем передать их родственникам для захоронения".