Орбан на встрече с Путиным назвал войну против Украины "военной операцией"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал российскую войну против Украины "военной операцией", сообщает Европейская правда.

Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" во вторник распространило фрагмент разговора с синхронным переводом, где Орбан якобы говорит о "военной операции". В то же время, тихо, но на фоне слышно фразу katona műveletek – военная операция.

"Нет, Виктор. То, что происходит в Украине – это не "специальная военная операция", это ВОЙНА. Война, в которой сражаются венгры из Закарпатья", – отреагировал депутат венгерского парламента Мартон Томпош, который является одним из основателей представленного в парламенте оппозиционного движения Momentum.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза. В апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер, который встречался с главой Кремля.

Орбан регулярно отмечается антиукраинскими заявлениями в духе российской пропаганды. В частности, он говорил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.

Также он заявлял, что из-за войны в Украине не понятно, каковы ее территория и население, а также сказал, что ЕС перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.