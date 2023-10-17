Послы G7 приветствовали принятие Радой евроинтеграционного закона о финмониторинге
Послы стран "Группы семи" во вторник отметили принятие Верховной Радой в целом закона о восстановлении финансового мониторинга так называемых политически значимых лиц, сообщает Европейская правда.
Свою позицию они опубликовали в соцсети Twitter (X).
"Послы G7 приветствуют принятие Радой законопроекта о политически значимых лицах. Законодательство является важным шагом в борьбе с коррупцией, дальнейшей интеграции с ЕС и обеспечении демократического и процветающего будущего для Украины", – отметили дипломаты.
Как сообщалось, парламент на заседании во вторник в целом принял законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц).
Перед тем президент Владимир Зеленский призвал Верховную раду не затягивать с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС, упомянув в частности о законе о PEP.
В ноябре Еврокомиссия должна представить ежегодный доклад по расширению. Ожидается, что Еврокомиссия рекомендует начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.