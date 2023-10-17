Axios: США обдумывают военный ответ на случай нападения "Хезболлы" на Израиль

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Axios.

"Белый дом обсуждает возможность применения военной силы, если "Хезболла" присоединится к войне и нападет на Израиль" , - говорится в материале.

Издание ссылается на трех американских чиновников и одного израильского.

Отмечается, что присоединение к войне "Хезболлы", которая базируется в Ливане, приведет к резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Это может повысить вероятность массовых жертв среди гражданского населения в Израиле и Ливане и, возможно, втянув в него США. Также израильским вооруженным силам, которые сейчас сосредоточены в основном на Секторе Газа, будет значительно труднее сражаться на двух фронтах одновременно.

Напряженность между Израилем и "Хезболлой"

С тех пор, как 7 октября началась война Израиле, начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемая Ираном "Хезболла" в последние дни обстреляла ракетами и противотанковыми ракетами израильские аванпосты и силы на границе, тогда как израильские авиаудары нанесли удары по позициям "Хезболлы". Несколько боевиков "Хезболлы" и несколько солдат ЦАХАЛа были убиты.

В то же время обеим сторонам удалось сохранить перестрелку на относительно низком уровне, избежав тотальных боевых действий.

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. Пока известно уже об 11 украинцах, погибших во время массированного нападения террористов.

Также The New York Times сообщало, что Израиль обратился в США с просьбой о предоставлении чрезвычайной помощи на сумму 10 млрд долларов.

Сегодня стало известно, что ЦАХАЛ нанес новые удары по штаб-квартире террористов ХАМАСа в Секторе Газа и банка, через который финансировалась их деятельность. Также убиты боевики, которые намеревались заложить взрывчатку на территории Израиля.