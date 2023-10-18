Оккупанты ударили по Запорожью: попали в многоэтажку, есть жертвы

Ночью 18 октября россияне нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью, попали в многоэтажный дом, погибли два человека.﻿ Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает Украинская правда.

"Сегодня ночью, в период времени с 01:33 по 01:48, рашистские террористические войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожье. Тип ракет устанавливается. Один из ударов пришелся на многоэтажный дом в центральной части города" , – сообщил он.

Фото: t.me/zoda_gov_ua

Малашко сообщил, что в результате атаки 2 человека погибли, как минимум один – ранен.

Кроме того, повреждены 8 квартир.

Он отметил, что жители дома эвакуированы, им будет предоставлено временное жилье.

"Работы продолжаются" , – написал глава ОВА.

Как сообщает﻿ "Суспільне", по состоянию на 4:30 один человек погиб, три – получили ранения, еще три – без вести пропавшие. Продолжается поисково-спасательная операция.

После 5 утра секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил, что количество погибших увеличилось до двух человек.

"В настоящее время известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести", – отметил он.