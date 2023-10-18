В РФ заявили об атаке почти 30 украинских беспилотников
Минобороны России заявило о ночной атаке 28 украинских дронов, которые якобы сбила ПВО РФ, сообщает Украинская правда.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима (так в РФ называют украинские власти, - ред.) осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении.
Россияне заявили, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила "28 украинских беспилотных летательных аппаратов" над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря.