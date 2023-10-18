Курс валют НБУ на 18 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 18 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 17 октября, повысился на 12 коп до 36.45 за 1 доллар.

Евро подорожал на 27 коп до 38.55 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.74 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 44.42 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 23 коп до 40.51 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 8.71 за 1 польский злотый.