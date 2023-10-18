Курс валют НБУ на 18 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 18 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 17 октября, повысился на 12 коп до 36.45 за 1 доллар.
Евро подорожал на 27 коп до 38.55 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 3.74 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 44.42 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 23 коп до 40.51 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 8.71 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.450700
|EUR
|Евро
|38.550300
|RUB
|Рубль
|0.374470
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.415200
|CHF
|Швейцарский франк
|40.509800
|PLN
|Польский злотый
|8.710500