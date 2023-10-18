Удар по Запорожью: из-под завалов спасли человека
Российская ракета в Запорожье разрушила подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи, одного человека удалось спасти из-под завалов, сообщает Украинская правда.
"В результате ракетной атаки в Запорожье погибли два человека, еще трое травмированы. В результате очередного ракетного обстрела был разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи. Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями и волонтерами спасли мужчину и передали медикам", – заявили в ГСЧС.
МВД опубликовало видео спасения пострадавшего.
Еще 50 жителей дома эвакуировали. С пострадавшими на месте работают психологи ГСЧС.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.