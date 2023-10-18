Генштаб: ВСУ имеют частичный успех вблизи Роботиного

Вооруженные силы Украины имеют частичный успех к югу от Роботиного в Запорожской области. Также украинские военные продолжают наступательные действия в Бахмутском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 18 октября.

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Под авиационными ударами оказались: Николаевка Сумской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Нью-Йорк, Авдеевка, Степное, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области; Берислав, Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак у Надежды Луганской области. На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клещеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Здесь отражены 5 атак врага. На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

В Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех к югу от Роботино Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.