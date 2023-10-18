Close button

ВСУ за сутки уничтожили более 600 оккупантов, 6 вертолетов и самолет – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 600 оккупантов, 6 вертолетов и самолет – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 620 оккупантов, а также уничтожили 6 вертолетов, один самолет, 8 артиллерийских систем, 2 танка и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 290050 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4981 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 9420 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 6944 (+8) ед,
  • РСЗО - 814 ед,
  • средства ПВО - 547 ед,
  • самолетов - 319 (+1) ед,
  • вертолетов - 323 (+6) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),
  • крылатые ракеты - 1534 (+1) ед,
  • корабли / катера - 20 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9303 (+10) ед,
  • специальная техника – 982.

Новости

Популярные темы форума

analytics