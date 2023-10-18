ВСУ за сутки уничтожили более 600 оккупантов, 6 вертолетов и самолет – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 620 оккупантов, а также уничтожили 6 вертолетов, один самолет, 8 артиллерийских систем, 2 танка и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составили: