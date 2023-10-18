ВСУ за сутки уничтожили более 600 оккупантов, 6 вертолетов и самолет – Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 620 оккупантов, а также уничтожили 6 вертолетов, один самолет, 8 артиллерийских систем, 2 танка и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 290050 (+620) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4981 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 9420 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 6944 (+8) ед,
- РСЗО - 814 ед,
- средства ПВО - 547 ед,
- самолетов - 319 (+1) ед,
- вертолетов - 323 (+6) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),
- крылатые ракеты - 1534 (+1) ед,
- корабли / катера - 20 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9303 (+10) ед,
- специальная техника – 982.