В Пекине проходят переговоры российского диктатора Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина, сообщает Украинская правда.

Главы государств планировали пообщаться с участием делегаций и "при необходимости тет-а-тет", отметили в российском пропагандистском агентстве "РИА Новости",.

Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях востребована тесная внешнеполитическая координация, Россия и Китай именно так и выстраивают сотрудничество.

Он добавил, что по расчетам год к году планка в $200 млрд товарооборота уже есть, и по календарному году этот показатель точно будет преодолен.

Си Цзиньпин заявил, что РФ и КНР неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают плотное стратегическое взаимодействие. Он также сказал, что лидеры России и Китая наладили теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу.

Как передают российские пропагандисты слова Си, Пекин готов работать с Россией "для защиты международной справедливости".