Бизнес назвал, какой уровень инфляции ожидает в следующем году

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребителей в следующие 12 месяцев на уровне 14,8%. Улучшение инфляционных ожиданий продолжается четвертый квартал подряд. Об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за III квартал 2023 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

При этом II квартале 2023 года бизнес ожидал инфляции 15,7%, в I квартале - 20,7%, в IV квартале 2022 года 23,3%.

По данным опроса, военные действия - основной фактор, который и дальше будет влиять на рост цен.

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 29 августа 2023 года. В опросе приняло участие 652 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, в 2022 году инфляция в Украине ускорилась до 26,6%. В сентябре 2023 года инфляция снизилась до 7,1%.

НБУ в июле значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.