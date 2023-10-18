В британской разведке оценили способность РФ на прорыв под Купянском и Лиманом

Разведка Великобритании отмечает, что в течение последних двух недель оккупационные войска РФ нарастили наступательную активность на направлении Купянск-Лиман, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 18 октября.

По данным ведомства, на указанном направлении российские оккупанты усилили обстрелы, а подразделения 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии осуществляли атаки, но с ограниченным успехом.

В разведке предполагают, что эта активность является частью продолжающегося российского наступления, которое ведется на нескольких направлениях на востоке Украины.

Целью российских оккупантов на направлении Купянск-Лиман, как отметили в ведомстве, является продвижение на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.