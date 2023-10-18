ХАМАС готов освободить пленных, но есть условие – NBC

В группировке ХАМАС заявили о готовности уволить женщин и детей, которых боевики удерживают в плену. Об этом пишет NBC со ссылкой на информированные источники, сообщает Укринформ.

В то же время в группировке признали, что не все заложники находятся у них под стражей. По словам бывшего чиновника США, некоторые из заложников содержатся "Исламским джихадом", а другие – "случайными оппортунистами из Газы".

Источники сообщили, что ХАМАС пытается получить контроль над всеми заложниками, но не может достичь этого из-за обстрелов.

Ранее высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил NBC News, что группировка готова немедленно освободить всех гражданских заложников – как иностранцев, так и израильтян – если Израиль прекратит авиаудары по Газе. Он добавил, что заложники могут быть освобождены в течение часа, если Израиль выполнит эти условия.

В понедельник спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что подтвержденное количество заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в Газе, составляет 199 человек.