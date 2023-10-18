Владельцы "Эпицентра" платили управляющему магазинами на оккупированном Донбассе – СМИ

Компании «Эпицентр» и «Новая линия», которыми владеют народный депутат Украины Александр Герега и его жена Галина Герега, с 2014 года и до конца июля 2022 года ежемесячно выплачивали зарплату Геннадию Гальчуку – бывшему директору гипермаркета «Эпицентр» в Макеевке, который после 2014 года остался на оккупированной части Донбасса и продолжил управлять созданной вместо «Эпицентров» сетью «Галактика» (зарегистрированная по правилам подконтрольных России администраций). Об этом говорится в расследовании «Схем», сообщает Радио Свобода.

По данным журналистов, в эти годы Гальчук регулярно приезжал из оккупации на подконтрольную Украине территорию и финансировал партию Герег. При этом «Галактики» под его руководством сотрудничали с администрациями группировки "ДНР", а в 2023 году сам Гальчук стал депутатом от провластной российской партии «Единая Россия» в результате проведения незаконных выборов на оккупированной Донбассе.

Зарплатные сведения, полученные журналистами из двух несвязанных между собой источников в налоговых органах Украины, свидетельствуют о том, что Гальчук продолжил находиться в штате украинских компаний Герег и после оккупации Донбасса, и после 24 февраля 2022 года. «Новая Линия» и «Эпицентр» регулярно начисляли Геннадию Гальчуку зарплату до июля 2022 года.

ООО «Новая Линия 1» с июля 2015 по конец сентября 2016 года насчитала Геннадию Гальчуку 85 790 гривен зарплаты.

А ООО «Эпицентр К» имел непрерывные трудовые отношения с Гальчуком с сентября 2013 по 28 июля 2022 года, за этот период ему начислено 1 321 968 гривен. Обе компании принадлежат супругам Герегам.

После 2014 Геннадий Гальчук публично коммуницировал сотрудничество с подконтрольными России администрациями в оккупации. В 2019 году вместе с так называемыми министром промышленности и министершей социальной политики группировки «ДНР» торжественно открывал второй гипермаркет «Галактика» в Донецке.

В 2022 году Гальчук возглавил «региональное отделение» всероссийской организации «Деловая Россия», а в августе 2023 получил должность во властных органах группировки «ДНР». Главарь группировки Денис Пушилин включил Гальчука в состав Инвестиционного комитета. Кроме того, осенью 2023 года Гальчук баллотировался от провластной российской партии «Единая Россия» во время псевдовыборов в Макеевке и был объявлен депутатом.

В торговых центрах «Галактика», которыми руководит Гальчук, отмечали российские праздники и поздравляли с «днем республики». Кроме этого, сеть открыто сотрудничала с подконтрольными России местными администрациями: дарила автомобили руководству МЧС группировки ДНР. А после полномасштабного вторжения «Галактика» поставляла товары для тюремных администраций, спасателей и спецслужб группировки «ДНР».

Вместе с тем Гальчук не терял связи с Киевом – он регулярно приезжал с оккупации на подконтрольную Украине территорию. Об этом свидетельствуют данные из записей о переходе через пропускные пункты в Донецкой области, которые журналисты получили через источники, имеющие к ним доступ. В 2019 году, например, Гальчук пересекал эти КПП ежемесячно, в отдельные месяцы – несколько раз.

Также, согласно данным НАПК, в 2016 году Геннадий Гальчук финансировал партию «За конкретные дела», которую учредили Александр и Галина Гереги.

Журналисты спросили у Александра Гереги, продолжал ли он вести бизнес в Донецкой области после оккупации 2014 года и почему Геннадию Гальчуку начисляли зарплату до июля 2022 года. Услышав вопрос Схем, он оставил их без ответа, как и письменный запрос редакции.

Геннадий Гальчук на сообщение не ответил.

Редакция также направила запрос в головной офис «Эпицентра», но на момент выхода материала ответа не поступило.

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