Шольцу пришлось лечь на землю из-за тревоги в Тель-Авиве

Канцлер Германии Олаф Шольц перед отлетом из Израиля был вынужден сойти с самолета в аэропорту Тель-Авива и лечь на землю из-за воздушной тревоги, сообщает Европейская правда.

После того, как всей немецкой делегации пришлось лечь на взлетную полосу, Шольца отвезли машиной в здание аэропорта в укрытие.

Издание Bild пишет, что канцлер собственными глазами увидел два взрыва, вызванные работой системы ПВО "Железный купол".

После этого сотрудники службы безопасности обыскали правительственный самолет на предмет возможных опасностей.

Когда ракетная угроза прошла, пассажиры смогли снова подняться на борт самолета и отправиться в Каир.

Во время поездки в Израиль Шольцу пришлось несколько раз спускаться в укрытие из-за воздушной тревоги. В частности, тревога прозвучала, когда тот находился в немецком посольстве.

Сейчас немецкий канцлер уже прилетел в египетскую столицу Каира. Репортер Bild, которая находилась на борту правительственного самолета, рассказала, что полет был "драматическим".

"Мы спонтанно изменили маршрут из соображений безопасности, пролетели по дуге, а затем круто набрали высоту" , – сказала она, добавив, что это было сделано, чтобы как можно быстрее покинуть зону досягаемости ракет ХАМАС.