Арест акций "Киевстара" и lifecell: суд изменил решение

Шевченковский районный суд Киева изменил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell. Теперь он касается не всех корпоративных прав этих двух компаний, а лишь долей, контролируемых российскими олигархами. Об этом сообщается в судебном реестре, сообщает Лига.Бизнес.

4 октября суд по ходатайству Офиса генпрокурора наложил арест на корпоративные права в виде:

100% уставного капитала ООО "Лайфселл", принадлежащих зарегистрированной в Нидерландах компании Lifecell Ventures Cooperatief UA;

99,99% уставного капитала ЧАО "Киевстар" в виде акций, принадлежащих зарегистрированной в Нидерландах компании Veon Holdings B.V.

Через несколько дней из Офиса генпрокурора еще раз обратились в суд, заявив об описке в решении.

Оказалось, что нужно было наложить арест только на 19,8% уставного капитала lifecell и 47,85% уставного капитала Киевстара, то есть доли, которые принадлежат структурам, связанным с LetterOne. Это инвестиционный холдинг, основанный россиянином Михаилом Фридманом и его партнерами.

Суд удовлетворил просьбу прокурора и исправил описку.

В остальной части судебное решение осталось прежним.