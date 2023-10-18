Новые переговоры по миру в Украине пройдут в ЕС – источники

Украина и государства-партнеры согласовали следующие переговоры на уровне советников по безопасности лидеров государств по одобрению предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира". Эту информацию подтвердили несколько независимых друг от друга источников, сообщает Европейская правда.

Это будет третья встреча советников, основная задача которых – договориться о проведении "Саммита мира" или другого события в многостороннем формате, которое должно одобрить "формулу мира" на основе украинских предложений. Первая встреча состоялась в Копенгагене (Дания) в июне, вторая – в Джидде (Саудовская Аравия) в августе.

"(Глава Офиса президента) Андрей Ермак сейчас планирует новую встречу советников по нацбезопасности и политических советников на Мальте" , – подтвердил в ответ на запрос ЕП один из источников.

Еще один источник также подтвердил достижение договоренности о проведении переговоров на территории Мальты, то есть государства ЕС. Встреча будет двухдневной и состоится в конце октября, добавил собеседник.

Сейчас продолжаются переговоры относительно точного перечня участников.

Как известно, во встрече в Джидде приняли участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран. Среди них и те, которые не входят в западный лагерь – в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР. Участие Китая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "суперпрорывом". Россию, как известно, к участию не приглашали.