Россияне устроили "самое масштабное наступление" на Авдеевку с 2014 года – МВА

Армия РФ устроила "самое масштабное наступление" на Авдеевку. Об этом заявил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире тела марафона, сообщает Радио Свобода.

"Я точно могу сказать, что это самое масштабное наступление, которое было вообще на Авдеевку во все времена войны, начиная с 2014 года. Но это еще не конец той истории, которую они начали 10 октября" , - подчеркнул он.

Барабаш отметил, что так называемое "затишье", которое сейчас наблюдается, говорит о том, что "армия РФ выдохлась, ситуацию удалось стабалазовать, но это еще не конец".

"Меньше обстрелов, меньше ракетных ударов, меньше даже штурмовых действий по позициям. Хотя на позициях тише не становится, там продолжаются обстрелы и стрелковые бои круглосуточно, то есть на позициях очень горячо остается" , – констатировал он.

По данным главы МВА, армия РФ сейчас перегруппировывается, «оттягивает три ночи подряд технику, которую может оттянуть в более глубокие тылы, чтобы отремонтировать и поставить снова в строй».

"И видим, что в ближайшие дни, скорее всего, будет снова обострение на нашем направлении" , – добавил Барабаш.

Российские войска активизировались под Авдеевкой 10 октября. Позиции ВСУ и сам город атаковали множеством танков и другой бронетехники при поддержке авиации и артиллерии. По оценке Института изучения войны, таким образом, российская армия хочет оттянуть силы ВСУ на Авдеевское направление, чтобы остановить их продвижение на юге Украины.

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