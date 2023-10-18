Президент США прилетел с визитом в Израиль

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, прибыл в Тель-Авив, начиная свой визит в Израиль, сообщает Европейская правда.

Визит американского президента проходит на фоне резонансного ракетного удара по больнице в Газе. Израильская и палестинская сторона обвиняют друг друга в атаке.

Своим визитом Байден стремится продемонстрировать решительную поддержку Израилю в его усилиях по ликвидации ХАМАСа, а также призвать к поиску путей облегчения гуманитарного кризиса в Газе.

Перед Байденом в Израиль в третий раз прибыл госсекретарь Энтони Блинкен. Его визит станет продолжением многодневного турне в семь стран Ближнего Востока.

Блинкен вернулся в Израиль из столицы Иордании Аммана.

Планировалось, что Байден посетит Иорданию для участия в саммите с королем Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, чтобы обсудить гуманитарную помощь, но этот саммит был отменен из-за удара по больнице в Газе.