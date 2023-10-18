В "Укрэнерго" заявили о повреждении сетей из-за обстрелов

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 413 населенных пунктов - в результате обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской областях.﻿ Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что в Днепропетровской области на утро энергопитание потребителей восстановили. В других областях аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Также в госкомпании заявили, что среднесуточная температура 17 октября была на 1,8°C ниже, чем 16 октября (6,2°C против 8°C).

"Суточный максимум потребления 17 октября был зафиксирован между 19:00 и 20:00. Показатель максимума вчера был на 2,9% выше суточного максимума понедельника" , - говорится в сообщении.

В компании уверяют, что электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей.

"Укрэнерго" не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились. Если у вас отсутствует электроэнергия - причины смотрите в личном кабинете потребителя или на сайте вашего облэнерго" , - говорится в позиции "Укрэнерго".

18 октября импорт электроэнергии осуществляется из Молдовы - общий объем 195 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 63 МВт.

В то же время экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы (период активной работы солнечных электростанций) с общим объемом 4 131 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.