В Германии совершили нападение на здание европейской общины

В ночь на среду, 18 октября в немецкой столице Берлине неизвестные совершили нападение на здание еврейской общины. Об этом говорится в сообщении общины Kahal Adass Jisroel в Twitter (X), сообщает Европейская правда.

Согласно обнародованной информации, неизвестные бросили две бутылки с коктейлем Молотова в сторону здания общины.

По данным издания Bild, в результате инцидента никто не пострадал.

В здании размещено несколько еврейских учреждений, в частности, синагога общины Kahal Adass Jisroel, а также школа Талмуд-Торы.

Heute Nacht (18.10.) wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde Kahal Adass Jisroel verübt. Unbekannte warfen dabei 2 Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. pic.twitter.com/tnh0UIV9mw — Kahal Adass Jisroel (@KAJ_Berlin) October 18, 2023

Накануне утром был арестован мужчина, который стоял перед синагогой и выкрикивал антисемитские лозунги.

Кроме того, неизвестный мужчина подъехал на электроскутере ко входу в здание общины. Он якобы пытался что-то вытащить из сумки. Его арестовала полиция.