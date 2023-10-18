В Германии совершили нападение на здание европейской общины
В ночь на среду, 18 октября в немецкой столице Берлине неизвестные совершили нападение на здание еврейской общины. Об этом говорится в сообщении общины Kahal Adass Jisroel в Twitter (X), сообщает Европейская правда.
Согласно обнародованной информации, неизвестные бросили две бутылки с коктейлем Молотова в сторону здания общины.
По данным издания Bild, в результате инцидента никто не пострадал.
В здании размещено несколько еврейских учреждений, в частности, синагога общины Kahal Adass Jisroel, а также школа Талмуд-Торы.
Накануне утром был арестован мужчина, который стоял перед синагогой и выкрикивал антисемитские лозунги.
Кроме того, неизвестный мужчина подъехал на электроскутере ко входу в здание общины. Он якобы пытался что-то вытащить из сумки. Его арестовала полиция.