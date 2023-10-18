Минобороны приняло на вооружение ВСУ танки Leopard

Министерство обороны Украины приняло на вооружение для Вооруженных сил танки немецкого производства Leopard трех модификаций. Речь идет о "Леопардах" 2А6, 2А5 и 1А5, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Приказы о принятии этих танков на вооружение украинских Вооруженных сил подписал министр обороны Рустем Умеров.

Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5 были получены Украиной от западных партнеров в рамках военной и оборонной помощи.

В Минобороны отметили, что "Леопарды" эффективно зарекомендовали себя в боях.

"Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие" , - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также в Минобороны обратили внимание, что танки "Leopard" модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.