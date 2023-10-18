Байден: Удар по больнице в Газе нанесла не израильская армия

Президент США Джо Байден считает, что удар по больнице "Аль-Ахли" в Секторе Газа нанес не Израиль. По его словам, это сделала "другая команда", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По прибытии в Тель-Авив Байден дал совместную пресс-конференцию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Американский президент заявил, что "глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе".

"Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы. Но есть много людей, которые не уверены, поэтому нам придется преодолеть многое" , - сказал Байден.

Нетаньяху в свою очередь назвал визит Байдена в Израиль "глубоко трогательным". А Байден пообещал, что США позаботятся о том, чтобы у Израиля было то, что нужно для защиты.