Германия сделает приоритетным экспорт оружия в Израиль

Федеральное правительство Германии хочет предоставить приоритет экспорту оружия в Израиль после атаки террористов ХАМАС 7 октября. Об этом стало известно агентству DPA, сообщает Европейская правда.

По данным медиа, коммерческие заявки компаний на экспорт оружия Израилю будут обрабатываться и одобряться в приоритетном порядке.

Несколько дней назад стало известно, что Израиль запросил у немецкого правительства поставки боеприпасов для боевых кораблей. Кроме того, был озвучен запрос относительно запасов донорской крови и бронежилетов.

Напомним, 10 октября стало известно, что США направляют Израилю дополнительную военную помощь, в частности боеприпасы и перехватчики для системы "Железный купол".

После этого министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях передать Израилю два дрона Heron, состоящих на вооружении немецких военно-воздушных сил, о которых тот просил.