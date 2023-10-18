Путин считает, что в Украине "задумываются" о переговорах
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы уже задумывается о переговорях с РФ, сообщает Украинская правда.
"На Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно", – сказал российский президент на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Он добавил, что, если в Украине хотят переговорного процесса, то "театральные жесты не нужны, надо отменить запрещающий переговоры декрет".