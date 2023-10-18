FT: Как поддержка Израиля Западом подорвала консенсус в отношении Украины

Поддержка Западом нападения Израиля на Газу подорвала усилия, направленные на достижение консенсуса с ведущими развивающимися странами по осуждению войны России против Украины. Об этом говорится в материале издания Financial Times, которое ссылается на неназванных должностных лиц и дипломатов, сообщает Европейская правда.

Газета отмечает, что реакция на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и на обещание Израиля нанести ответный удар по Газе свела на нет многомесячную работу, направленную на то, чтобы выставить РФ изгоем за нарушение международного права, а также спровоцировала обвинения в лицемерии в адрес США и ЕС.

В первые дни после нападения ХАМАС некоторые западные дипломаты обеспокоены тем, что США дают карт-бланш Израилю на полномасштабную атаку на Газу.

Это подорвало усилия, которые после вторжения России в Украину в 2022 году, направленные на достижение консенсуса с ведущими государствами так называемого Глобального Юга – такими как Индия, Бразилия и Южная Африка – по поводу необходимости поддерживать глобальный порядок, основанный на правилах, заявили более десятка западных должностных лиц.

"Мы, безусловно, проиграли битву на глобальном Юге. Вся работа, которую мы провели со странами Глобального Юга (по Украине – ред.), была потеряна... Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать" , – отметил один из дипломатов из страны G7.

Некоторые американские дипломаты непублично обеспокоены тем, что администрация президента США Джо Байдена не признала, что ее широкая поддержка Израиля может оттолкнуть значительную часть Глобального Юга.

"То, что мы сказали об Украине, должно относиться и к Газе. В противном случае мы теряем все наше доверие" , - добавил дипломат.

Всего за четыре недели до нападения ХАМАС на Израиль лидеры США, ЕС и западных союзников приняли участие в саммите G20 в Нью-Дели и обратились в развивающиеся страны с призывом осудить нападения России на украинское гражданское население с целью обеспечения уважения к Уставу ООН и международного права

Теперь западные чиновники говорят, что они слышат тот же аргумент в ответ на требования осудить ответную атаку Израиля на Газу и его решение ограничить поставки туда воды, электроэнергии и газа.

В последние дни Россия пыталась принять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую насилие против гражданского населения в конфликте, не упоминая конкретно о ХАМАСе. В понедельник Совбез отклонил ее резолюцию.

"Давайте будем откровенными. Это подарок для России. Я думаю, что это вредит тому, что происходит... потому что Россия использует кризис и говорит: "Послушайте, мировой порядок, построенный после Второй мировой войны, не работает для вас", обращаясь к миллиарду жителей на Ближнем Востоке или в арабском мире" , – сказал чиновник ЕС.

Предложенная Россией резолюция Совета Безопасности ООН получила поддержку только четырех стран – Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мозамбика и Габона. Но многие западные дипломаты опасаются, что измененная российская резолюция может набрать девять голосов, необходимых для принятия. США, Великобритания или Франция могут наложить на нее вето, которое принесет Москве пропагандистскую победу.

"Мы должны предотвратить, чтобы Россия ... при поддержке китайцев ... взяла на себя инициативу использовать это против нас. Существует риск, что на следующем голосовании в Генеральной Ассамблее по поддержке Украины мы увидим большой взрыв в количестве воздержавшихся" , – сказал один из западных дипломатов.

Один из западных министров иностранных дел отметил, что Россия заинтересована в продолжении израильско-палестинского конфликта из-за его отвлекающей роли и "использования для изменения глобального нарратива".