Рынок труда в Украине: какие профессии будут востребованы

Минэкономики обнародовало Расчет потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024-2027 годы. Потребность будет расти каждый год.﻿ Об этом говорится в проекте, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно прогнозу, потребность составит:

2024 год – 482 тысячи человек,

2025 год – 542 тысячи человек,

2026 год – 607 тысяч человек,

2026 год – 5669 тысяч человек.

Наибольшая потребность через четыре года будет в таких кадрах:

Рабочие по добыче полезных ископаемых и в строительстве - 358 тысяч,

Руководители предприятий, учреждений и организаций - 179 тысяч,

Водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок - 175 тысяч,

Профессионалы в области физических, математических и технических наук - 147 тысяч,

Технические специалисты в области прикладных наук и техники - 143 тысячи.

Зарплаты в Украине

Кабинет министров ожидает, что средняя зарплата в Украине будет расти в следующие три года. Согласно прогнозу Минэкономики, номинальная среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов), составит:

2023 год – 18 118 гривен (рост на 22%),

2024 год – 21 852 гривен (+20,6%),

2025 год – 25 645 гривен (+17,4%),

2026 год – 29 625 гривен (+15,5%).

При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции будет снижаться.