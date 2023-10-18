Путин поручил патрулировать Черное море носителями "Кинжалов"

Российские военные начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем самолетами с ракетами "Кинжал". Об этом заявил российский диктатор Владимира Путина, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространство над Черным морем" , - сказал он.

По словам диктатора, самолеты Миг-31 должны быть вооружены комплексами "Кинжал", которые имеют дальность свыше 1000 км.

Напомним, в сентябре украинские защитники нанесли несколько успешных ударов по российским объектам в Крыму. В частности, были уничтожены большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону", а также частично разрушен штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.