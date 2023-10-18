Израиль объявил о создании гуманитарной зоны на юге Сектора Газа
Армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны на юге Сектора Газы. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление подразделения Минобороны Израиля, которое занимается координацией гражданских вопросов (COGAT), сообщает Украинская правда.
Дословно COGAT: ЦАХАЛ призывает жителей Газы эвакуироваться на юг (анклава - ред.) для их защиты.
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Аль-Маваси - это место, где будет предоставлять международная гуманитарная помощь в случае необходимости.
The Times of Israel сообщает, что решение принято после многодневных переговоров с Египтом, США и другими странами.