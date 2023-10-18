Израиль объявил о создании гуманитарной зоны на юге Сектора Газа

Армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны на юге Сектора Газы. ﻿Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление подразделения Минобороны Израиля, которое занимается координацией гражданских вопросов (COGAT), сообщает Украинская правда.

Дословно COGAT: ЦАХАЛ призывает жителей Газы эвакуироваться на юг (анклава - ред.) для их защиты.

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Аль-Маваси - это место, где будет предоставлять международная гуманитарная помощь в случае необходимости.

The Times of Israel сообщает, что решение принято после многодневных переговоров с Египтом, США и другими странами.