Какой курс доллара ожидает бизнес через год – опрос

Украинский бизнес в третьем квартале 2023 года улучшил свои ожидания по поводу уровня девальвации национальной валюты. Об этом свидетельствует ежеквартальный срез деловых ожиданий предприятий Украины, проводимый Национальным банком, сообщает Лига.Финансы.

Среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40,00 грн/$ (в предыдущем квартале – 40,43 грн/$).

Более половины респондентов (56,5% по сравнению с 44,3% во втором квартале) ожидают, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40,00 грн/$.

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 29 августа 2023 года. В опросе приняло участие 652 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).