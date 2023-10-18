CNN: Си Цзиньпин пригласил Путина к созданию "нового миропорядка"

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Китаю підтримав прагнення лідера КНР Сі Цзіньпіна до "створення нового світового порядку", а той у відповідь привітав бажання Кремля налагодити з Китаєм "тісну й ефективну стратегічну координацію". Про це пише CNN, сообщает Лига.net.

Путіна запрошено до Китаю як "почесного гостя" міжнародного форуму "Пояс і шлях". У виступі на відкритті форуму одразу слідом за Сі Цзіньпіном, який відкривав захід, він висловив підтримку "флагманській зовнішньополітичній ініціативі лідера Сі" як "спрямованій на формування більш справедливого, багатополярного світу" і підкреслив спільність підходів Москви й Пекіна до "поваги цивілізаційної різносторонньої кожної держави на свою власну модель розвитку".

Як повідомляє CNN, Китай і Росія спільно "закликали до припинення вогню" між Ізраїлем і терористичними угрупованнями ХАМАС та Хезболла, але разом з тим підкреслено відмовилися засудити терористів.

Сі Цзіньпін у своєму виступі не згадав про війну в Україні чи напад ХАМАС на Ізраїль, проте натякнув на те, що у глобальному лідерстві відбуваються зміни.

"Зміни світу, нашого часу й історичного значення відбуваються як ніколи раніше" , – сказав він, вказавши також на свій внесок у ці позитивні з погляду Китаю процеси.

Лідер Китаю також заявив, що Пекін виступає проти "односторонніх санкцій, економічного примусу, розриву й порушення ланцюжків постачання", а також відкинув "ідеологічну конфронтацію, геополітичне суперництво та блокову політику".

Після закінчення урочистої церемонії Сі Цзіньпін на двосторонніх переговорах із Путіним назвав його "старим другом", привітав поглиблення політичної довіри між країнами та їхню "тісну й ефективну стратегічну координацію".

На форумі в Китаї були також лідери та делегації з більш ніж 140 країн і міжнародних організацій у діапазоні від представників терористичного руху Талібан до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, зокрема президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Індонезії Джоко Відодо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та інші.