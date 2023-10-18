Суд арестовал многомиллиардное имущество бывшего президента "Мотор Сичи" Богуслаева

Суд арестовал имущество экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева более чем на 12 миллиардов гривен, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора завершили расследование дела в отношении подозреваемого в государственной измене Богуслаева и передали его в суд.

Суд арестовал имущество подозреваемого на сумму более 12 миллиардов гривен.

В деле также проходит директор Департамента внешнеторговой деятельности предприятия. Их средства, недвижимость, корпоративные права и имущество, записанное на родственников за границей, теперь арестованы.

Как сообщалось, в октябре 2022 года Вячеслав Богуслаев был арестован по подозрению в коллаборационизме, государственной измене и сотрудничестве с Россией. Акции компании и имущество Богуслаева также были арестованы и переданы Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В феврале 2023 года прокуратура объявила новое подозрение бывшему президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву: на этот раз за сотрудничество с террористами "ДНР".

В марте Богуслаеву сообщили еще об одном подозрении — в коллаборационной деятельности и пособничестве России.

1 апреля президент Владимир Зеленский ввел санкции против Богуслаева.

В июне Киевский апелляционный суд оставил под стражей президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору.