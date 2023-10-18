Украинские беженцы: Румыния приняла два важных решения по поддержке

Украинских беженцев в Румынии продолжат поддерживать на уровне государства — в стране запланированы нововведения для трудоспособных беженцев и уязвимых групп, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщается на странице ведомства.

Министр труда и социальной солидарности Симона Букура-Опреску обсудила положение беженцев из Украины с представителем УВКБ ООН в Румынии Пабло Сапатой.

"Беженцы из Украины пользуются опекой и поддержкой румынского государства. Мы продолжим эту линию. После сегодняшней встречи мы приняли два важных решения о повышении шансов интеграции украинских беженцев на рынок труда и в защиту уязвимых лиц и групп населения" , – заявила министр.

По ее словам, через Национальное агентство занятости будут инициированы курсы румынского языка для беженцев из Украины, чтобы повысить их доступ к рынку труда.

"С другой стороны, мы сделаем анализ стандартов оценки инвалидности в двух странах, чтобы согласовать системы защиты уязвимых людей" , — добавила чиновница.

По данным Национального агентства занятости (ANOFM), с начала войны в Украине для украинцев в Румынии было организовано 9 бирж труда. 19 тысяч беженцев из Украины зарегистрированы в качестве искателей работы, с ними заключили 7 тысяч трудовых соглашений.