Украина и Норвегия договорились начать переговоры о гарантиях безопасности - Зеленский

Украина и Норвегия договорились начать переговоры о гарантиях безопасности lkz нашего государства на основе Вильнюсской декларации стран G7, сообщает РБК-Украина.

Об этом сговорит сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

"Мы договорились начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности на основе Вильнюсской декларации G7" , - написал он.

Политики также обсудили развитие событий на передовой и приоритетные оборонные потребности Украины. Они обсудили дальнейшее усиление наших бойцов, в частности, противовоздушную оборону для защиты критической инфраструктуры и Черноморского зернового коридора.

Особое внимание было уделено Ближнему Востоку. Зеленский и Стере согласились, что дальнейшая эскалация неприемлема, и призвали все стороны избегать жертв среди гражданского населения.

Также Зеленский поблагодарил Норвегию за недавний пакет военной помощи и долгосрочную поддержку.

Гарантии безопасности для Украины

Страны "Большой семерки" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которая поможет не допустить повторного вторжения россиян до того, как Украина станет членом НАТО. К ней также присоединились другие страны. В то же время наше государство начало двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с США и Британией.

В общей сложности уже 29 государств поддержали декларацию по гарантиям безопасности для Украины.

Помощь от Норвегии

Напомним, недавно Норвегия объявила о выделении 18,5 млн долларов финансовой помощи для разминирования Украины.

К тому же, Норвегия решила объединить усилия со Швецией и Данией для совместной закупки артиллерийских боеприпасов для Украины.