Данные США не подтверждают причастность Израиля к удару по больнице в Газе

Белый дом на основе информации, собранной американскими спецслужбами, утверждает, что Израиль "не несет ответственности" за взрыв в больнице в секторе Газа накануне, приведший к многочисленным жертвам среди гражданских, сообщает Европейская правда.

Об этом, как сообщает CNN, говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

Представитель администрации президента США отметила, что текущая оценка Вашингтона основывается на анализе снимков с воздуха, перехватов и информации из открытых источников и "заключается в том, что Израиль не несет ответственности за вчерашний взрыв в больнице в Газе".

Она добавила, что США продолжают собирать и анализировать информацию об инциденте.

Собеседники CNN в американском правительстве добавили, что склоняются к версии Израиля: удар по больнице, вероятно, нанесла ракета, выпущенная палестинской группировкой "Исламский джихад", которая упала.

Напомним, накануне по больнице в секторе Газа нанесли удар, в результате которого, как утверждают в ХАМАС, погибли по меньшей мере 500 человек. Палестинская сторона, а также многочисленные арабские источники настаивают, что удар по больнице нанес Израиль управляемой авиабомбой с комплектом JDAM.

Гибель гражданских вызвала волну антиизраильских протестов в арабских странах. Западные лидеры осудили удар по больнице, а в Еврокомиссии призвали его расследовать.