Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и дальнобойных возможностей Украины

Президент Владимир Зеленский в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудил военную помощь Франции, зерновой коридор и вопросы, связанные с так называемой формулой мира, сообщает Европейская правда.

По словам Зеленского, Украина высоко ценит военную помощь со стороны Франции.

"Мы с президентом Макроном сосредоточились на дальнейших шагах для укрепления противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских возможностей Украины", – написал Зеленский в Twitter (X).

Кроме того, президенты Украины и Франции обсудили черноморский зерновой коридор и пути его защиты, а также следующие раунды переговоров по "формуле мира".

Отдельно они остановились на ситуации на Ближнем Востоке.

"Относительно Ближнего Востока мы отметили, что гражданское население должно быть защищено и что дальнейшая эскалация в регионе неприемлема", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, Украина и государства-партнеры согласовали следующие переговоры на уровне советников по безопасности лидеров государств по одобрению предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира".

В конце сентября глава ОП Андрей Ермак выражал надежду, что до конца октября состоится третье заседание советников глав государств по национальной безопасности для обсуждения украинской "формулы мира".