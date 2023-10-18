Британия и Германия не готовы возобновить отношения с Россией после войны

Великобритания и Германия не рассматривают возможность возобновления отношений с Россией даже после завершения войны в Украине и смены власти в РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказали британские и немецкие чиновники и дипломаты со ссылкой на Bloomberg.

По их словам, торговые отношения между Европой и Россией вряд ли возобновятся даже в случае отмены санкций, окончания войны в Украине и смены режима.

"Эти отношения закончились" , — сказал посол Германии в Великобритании Мигель Бергер на Форуме энергетической разведки в Лондоне.

"Возвращения не будет" , — сказал министр энергетики Великобритании Грэм Стюарт.

После вторжения в Украину Европа сократила свою зависимость от российских энергоносителей. Сейчас Россия обеспечивает менее 10% энергоснабжения региона по сравнению с более чем третью до войны. Для Великобритании это не большая перемена, поскольку Россия поставляла только 4% газа и 9% нефти в 2021 году. Для Германии это стало большим потрясением, лишив страну примерно половины поставок газа.

"Ситуация очень сложная" , — сказал Бергер.

Цены на газ останутся выше, чем до российской войны, создавая "постоянное давление на Германию и ее промышленность".

Импорт трубопроводного газа из России был по большей части прекращен, но поставки сжиженного газа выросли после вторжения. Испания, Франция и Бельгия были среди стран, которые увеличили закупки сжиженного топлива из России, в то время как Великобритания запретила это, а Германия избегает этого без официального эмбарго.

Эти поставки также будут постепенно прекращены по всей Европе, поскольку континент продолжает усилия по диверсификации своих источников газа, сказал Бергер.