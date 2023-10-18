В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок
Во время полномасштабного вторжения лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок принял участие в ВСУ, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил заместитель Председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко в интервью УП.
"Олег Тягнибок с первых дней находится в составе ВСУ (кстати, как и его брат). Он находится в структурах, занимающихся организацией сил сопротивления".
Во всяком случае, он вовлечен во все эти процессы. Кстати, его сын тоже служит (в Национальной гвардии)".