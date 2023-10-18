Байден объявил предоставлении гумпомощи палестинцам на 100 млн долларов

Президент США Джо Байден во время пребывания в Израиле объявил о договоренности о предоставлении гуманитарной помощи населению палестинских территорий на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, сообщает Европейская правда.

Об этом Байден написал в соцсети Twitter (Х).

Американский лидер заявил, что США направили 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для людей в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

"Эти деньги пойдут на поддержку более миллиона перемещенных и пострадавших от конфликта палестинцев ", – добавил он, подчеркнув, что США удостоверятся, чтобы эти средства не получил ХАМАС или другие террористические группировки.

I just announced $100 million for humanitarian assistance in Gaza and the West Bank.



This money will support over 1 million displaced and conflict-affected Palestinians.



And we will have mechanisms in place so this aid reaches those in need – not Hamas or terrorist groups. — President Biden (@POTUS) October 18, 2023

Во время общения с журналистами Байден добавил, что Израиль согласился пропустить гуманитарную помощь через территорию Египта – единственного государства, граничащего с сектором Газы. До сих пор он блокировал ее, поскольку граница ранее использовалась для ввоза военного и другого оборудования для ХАМАС.

Заявление президента США прозвучало на фоне давления со стороны мировых лидеров по поводу гуманитарного кризиса в секторе Газа, который подвергался израильским ударам в ответ на обстрелы ХАМАС и находится в фактической блокаде.

Ранее ЕС объявил об организации "гуманитарного воздушного моста", с помощью которого в сектор Газа будет поставляться гуманитарная помощь на фоне эскалации арабо-израильского конфликта. Он также утроил размер гуманитарной помощи для сектора Газа до 75 миллионов евро.

Как сообщалось, американский президент Джо Байден в среду прибыл в Израиль, чтобы выразить свою солидарность после нападения ХАМАС на страну 7 октября.