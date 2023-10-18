В ОП рассказали об ожиданиях от следующей встречи советников по "формуле мира"

В следующей встрече по украинской "формуле мира" на уровне советников и дипломатических представителей могут принять участие более 50 государств, а по ее итогам ожидается одобрение планов воплощения пунктов "формулы", сообщает Европейская правда.

Об этом в эфире телемарафона в среду рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Жовква отметил, что встреча по "формуле мира" – уже третья по счету – состоится "в ближайшее время", а на ней, по оценкам Киева, "соберутся более 50 представителей государств на уровне советников по нацбезопасности, дипломатических советников, представителей МИД".

"По каждой из десяти рабочих групп в соответствии с десятью пунктами "формулы" подготовлен рабочий план – так называемая дорожная карта. Советники на этой встрече обсудят итоги этой работы, утвердят дорожные карты, окончательные формулировки пунктов "формулы мира", ее философию", – объявил он.

Замглавы ОП также выразил ожидания, что именно на этой встрече будут определены точное место и время проведения глобального "саммита мира", который, добавил он, становится еще более актуальным из-за событий на Ближнем Востоке.

"Формула мира", о которой говорит Украина и наши глобальные партнеры, также может быть так или иначе применена к тому, чтобы эти события, которые сейчас происходят в Израиле и вокруг, не привели к еще большей эскалации, глобальным последствиям", – пояснил Жовква.

По данным источников ЕП, Украина и государства-партнеры договорились провести встречу по "формуле мира" на территории Мальты в конце октября. Сейчас продолжаются переговоры относительно точного перечня участников.

В конце сентября в Офисе президента выражал надежду, что до конца октября состоится третье заседание советников глав государств по национальной безопасности для обсуждения украинской "формулы мира".